أسلم على يديها عشرات النساء.. وفاة الداعية السويسرية «نورا إيلي» بعد معاناة مع السرطان

تواصل- فريق التحرير:

توفيت الداعية الإسلامية “نورا إيلي”، وذلك بعد معاناتها مع مرض السرطان ، وذلك عن عمر يناهز 36 عاماً.

ولدت نورا سنة 1984م، وهي ابنة الطبيب السويسري الشهير “إيلي فشنتياغيرد” ذي الأصول الألمانية.

وأسلمت وعمرها 18 سنة، وارتدت النقاب قبل سن الـ20، وقد حصلت على الدكتوراه في علم الأديان في سويسرا.

كما أسلم على يديها عشرات النساء في سويسرا وألمانيا والنمسا، كما ساهمت نورا بمشاركات سياسية وفكرية في الإعلام الألماني والسويسري للرد على المفاهيم المغلوطة حول الإسلام والمرأة، وقامت بعض الدول الأوربية بمنعها من دخول أراضيها، بسبب محاضراتها وندواتها.

وكانت من أشد المدافعات عن الإسلام في سويسرا ولعبت دورا كبيرا في إسقاط قانون منع النقاب.

يذكر أن الفقيدة قالت في أحد البرامج الحوارية على التلفزيون الألماني: “قبل أن ألبس النقاب كان الشباب يعاملونني كسلعة ولم يجذبهم إلي سوى جسدي، أما بعدما لبست النقاب فقد أصبحوا يعاملونني كامرأة”.