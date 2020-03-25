الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

أسلم على يديها عشرات النساء.. وفاة الداعية السويسرية «نورا إيلي» بعد معاناة مع السرطان

أسلم على يديها عشرات النساء.. وفاة الداعية السويسرية «نورا إيلي» بعد معاناة مع السرطان
0

تواصل- فريق التحرير:

توفيت الداعية الإسلامية “نورا إيلي”، وذلك بعد معاناتها مع مرض السرطان ، وذلك عن عمر يناهز 36 عاماً.

ولدت نورا سنة  1984م، وهي ابنة الطبيب السويسري الشهير “إيلي فشنتياغيرد” ذي الأصول الألمانية.

وأسلمت وعمرها 18 سنة، وارتدت النقاب قبل سن الـ20، وقد حصلت على الدكتوراه في علم الأديان في سويسرا.

كما أسلم على يديها عشرات النساء في سويسرا وألمانيا والنمسا، كما ساهمت نورا بمشاركات سياسية وفكرية في الإعلام الألماني والسويسري للرد على المفاهيم المغلوطة حول الإسلام والمرأة، وقامت بعض الدول الأوربية بمنعها من دخول أراضيها، بسبب محاضراتها وندواتها.

وكانت من أشد المدافعات عن الإسلام في سويسرا ولعبت دورا كبيرا في إسقاط قانون منع النقاب.

يذكر أن الفقيدة قالت في أحد البرامج الحوارية على التلفزيون الألماني: “قبل أن ألبس النقاب كان الشباب يعاملونني كسلعة ولم يجذبهم إلي سوى جسدي، أما بعدما لبست النقاب فقد أصبحوا يعاملونني كامرأة”.

مواد ذات صلة

خلال 24 ساعة فقط.. سويسرا تسجل 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة فقط.. سويسرا تسجل 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بالفيديو.. لاعب الهلال السابق «فيصل أبو ثنين»: الرياضة مجال واسع للدعوة إلى الإسلام

بالفيديو.. لاعب الهلال السابق «فيصل أبو ثنين»: الرياضة مجال واسع للدعوة إلى الإسلام

فاز بكأس العالم مرتين.. لاعب نيوزلاندي: اعتناقي الإسلام سبب نجاحي

فاز بكأس العالم مرتين.. لاعب نيوزلاندي: اعتناقي الإسلام سبب نجاحي

شاهد.. لحظة نطق شاب فلبيني للشهادتين بحي النظيم في الرياض

شاهد.. لحظة نطق شاب فلبيني للشهادتين بحي النظيم في الرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة