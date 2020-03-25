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إجراء عاجل من «النيابة» بحق مواطن خالف الأمر الملكي الخاص بمنع التجول

إجراء عاجل من «النيابة» بحق مواطن خالف الأمر الملكي الخاص بمنع التجول
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام بمقطع فيديو يظهر محتواه قيام مواطن في المنطقة الجنوبية يزعم أنه مستثنى من أمر منع التجول، والتضليل بنشره لمعلومات غير صحيحة تمس جانب أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمنع التجول، فقد صدر توجيه النيابة العامة للجهة المختصة بالقبض على المذكور، والقيام بإجراءات البحث والتحري عنه، وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من نظام الإجراءات الجزائية، والتأكد من كونه المعني وإحالته إلى النيابة العامة.

وبيّن المصدر أن إنتاج ونشر ما يمس بالنظام العام يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، حرصاً على سلامة وصحة الجميع، والنأي بالنفس عن مغبة الانخراط في مُساءلة جزائية مغلظة تجاه هذه السلوكيات.

 

 

 

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