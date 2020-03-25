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القبض على شاب شرب من عبوة مياه وأعادها لصندوق داخل أحد المحلات (فيديو)

القبض على شاب شرب من عبوة مياه وأعادها لصندوق داخل أحد المحلات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت الجهات الأمنية القبض على شابين، قام أحدهما بفتح عبوة ماء وشرب منها وقفلها والآخر لتصويره خلال الواقعة.

وكانت النيابة العامة وجّهت بالقبض على الشاب، وشخص آخر قام بتصويره؛ وذلك لانطواء المقطع على ما يمسّ النظام العام والأمن الغذائي الصحي.

وبدأت الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما وإحالتھما إلى النیابة العامة .

وأظهر مقطع فيديو الشاب وهو يقوم بفتح عبوة ماء، والشرب منها، وقفلها، وإعادتها داخل صندوق عبوات الماء داخل أحد محال التموينات الغذائية، فيما قام الآخر بتصوير الواقعة.

ووفق مصدر أمني فإن إنتاج ما یمس بالنظام العام ویمس بالأمن الصحي الغذائي یُعد من الجرائم الكبیرة الموجبة للتوقیف.

ویعاقب مرتكب ما يمس النظام بحسب المصدر، بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملایین ریال، مع مصادرة الأجھزة المستخدمة في الجریمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم علیھ.

وأھاب المصدر بالجمیع التحلي بالمسؤولیة الجادة، والوعي التام فیما یتم تداولھ عبر الوسائط الاجتماعیة، حرصاً على سلامة وصحة الجمیع، والنأي بالنفس عن مغبة الانخراط في مساءلة جزائیة مغلظة تجاه ھذه السلوكیات.

 

 

 

 

 

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