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«العزل حماية وحصانة».. الهدي النبوي للتعامل مع الأمراض المعدية (فيديو)

«العزل حماية وحصانة».. الهدي النبوي للتعامل مع الأمراض المعدية (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله المطلق ركائز الهدي النبوي في التعامل مع الأمراض المعدية.

وقال المطلق في مقطع فيديو، إن الهدي النبوي في هذا الشأن له ركائز، الركيزة الأولى تتمثل في عزل الإنسان نفسه، فإن كان مريضًا لا يتسبب في عدوى غيره، وإن كان سليمًا لا تنتقل إليه العدوى.

وتطرق الشيخ المطلق إلى شرح الحديث النبوي الشريف الذي يقول: “فرّ من المجزوم فرارك من الأسد”.

وشدد أن المسلم يجب أن يكون حريصًا على سلامة نفسه وعلى سلامة غيره، مؤكدًا هذا مقتضى الإيمان مصداقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه”.

ودعا الشيخ المطلق إلى تجنب الاجتماعات والمصافحة، وتجنب الاختلاط مع الأشخاص الآخرين خاصة من لا نعرفهم، ربما يكونوا حاملين أو ناقلين للمرض، مؤكداً أن العزل حماية وحصانة.

 

 

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