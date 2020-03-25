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شؤون الحرمين: تعقيم وتطييب «مقام إبراهيم» بمواد صديقة للبيئة للوقاية من كورونا

شؤون الحرمين: تعقيم وتطييب «مقام إبراهيم» بمواد صديقة للبيئة للوقاية من كورونا
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تواصل- واس:

أجرت وكالة الشؤون الفنية والخدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، أعمال الصيانة الدورية لمقام إبراهيم – عليه السلام.

وتضمنت الصيانة مزيد إجراءات من تعقيم وتطهير وتطييب المقام بمواد صديقة للبيئة، إضافة إلى الأعمال الدورية من تبديل القطع النحاسية وصيانة القطع الخاصة بحماية أجزاء المقام .

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باستمرار كافة أعمال الصيانة الدورية للمسجد الحرام إضافة إلى رفع مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.

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