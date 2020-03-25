نصائح مهمة من «أخصائي تغذية» للحفاظ على صحة الجسم

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قدم أخصائي التغذية يحيى الشريف عدة نصائح، فيما يتعلق بالتغذية والتمارين المنزلية؛ نظرا للوضع الراهن الذي تضمن قرار وزارة الرياضة بإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة

ووفقاً لـ” اليوم” أكد الشريف أن أبرز النصائح هي الاهتمام بالتغذية، فإذا قل النشاط عن السابق فيجب أن تكون كميات «تناولك اليومي» من السعرات الحرارية أقل من السابق؛ كون نشاطك ومجهودك أصبحا أقل، مع الحرص على الاحتياج اليومي من البروتين 2.2-1. kg، والعناصر الباقية من دهون صحية وكربوهيدرات.

وأضاف الشريف أما فيما يتعلق بالتمارين المنزلية، فهنالك خيارات متاحة، فبالإمكان التمرين بوزن الجسم، أو بالاستعانة بحبل مقاومة، أو حقيبة أوزان ودامبلز.

ونوه الشريف أن فقدان الكتلة العضلية لا يتم في يوم وليلة، والتمارين 3 أيام في الأسبوع كافية، وكذلك لا نعلق التزامنا بالتغذية الصحيحة وممارسة النشاط البدني بالأندية فقط، بل هو نمط الحياة، يجب أن نستمر فيه حسب الظروف المتاحة لنا.