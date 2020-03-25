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نائب رئيس الاتصالات بـ«غرفة الشرقية» يوضح السبب الحقيقي لبطء بعض المواقع والتطبيقات

نائب رئيس الاتصالات بـ«غرفة الشرقية» يوضح السبب الحقيقي لبطء بعض المواقع والتطبيقات
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تواصل – الدمام:

كشف نائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في غرفة الشرقية، خالد الذوادي، السبب الحقيقي لبطء بعض المواقع والتطبيقات.

وأوضح الذوادي، بحسب ما نقلته صحيفة “اليوم” أن المستخدم ربما يواجه بطئا في عمل بعض المواقع والتطبيقات؛ بسبب ضعف الخادم لهذا الموقع أو التطبيق، وليس بسبب الاتصالات.

وأكد أن البنية التحتية للاتصالات قوية، لا سيما بعد التحديثات الجديدة ودخول الألياف إلى المملكة، مما أدى إلى رفع الطاقة الاستيعابية.

وأشار إلى أن بعض مستخدمي التقنية الجديدة “الجيل الخامس” قد يواجهون بعض المشاكل، بسبب أن التقنية غير منتشرة، إضافة إلى أنها ليست مدعومة في جميع أجهزة الهواتف.

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