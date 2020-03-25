سفارة المملكة بالسودان تكشف تفاصيل إعادة 70 طالباً جامعياً بسبب «كورونا»

تواصل- فريق التحرير:

أكدت سفارة المملكة بالسودان أنه تم إعادة 70 طالبا يدرسون بالجامعات والكليات السودانية إلى المملكة خلال الأيام الماضية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمجابهة انتشار وباء فيروس كورونا، وقد تم ذلك قبل قرار تعليق الرحلات الذي اتخذته الحكومة السودانية في إطار جهود مكافحة كورونا.

وقال مصدر في السفارة السعودية لـ” اليوم” أنه تم التواصل مع جميع السعوديين المقيمين والزائرين للسودان لتقديم الخدمات لهم، حيث تم تسكين 25 سعوديا في احد فناق الخرطوم، مبينا أن العمل من قبل السفارة يتواصل مع الجهات المختصة في المملكة لنقل السعوديين الى المملكة.

وأضاف المصدر أن هناك تعاون مستمر مع الجهات المختصة في السودان التي ابدت تعاونها الكبير، مؤكدا أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في السودان ستظل في حالة متابعة مستمرة حتى انتهاء أزمة كورونا.