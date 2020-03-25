بعد التأكد من سلامتهم.. خروج 270 نزيلاً من الحجر الصحي بـ«الشرقية»

واصل- الشرقية

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، خروج 270 نزيلاً من المتواجدين في المحجر بالمنطقة، من العائدين من الدول الموبوءة بفيروس “كورونا” المستجد، والمخالطين، بعد التأكد من سلامتهم.

وأفادت صحيفة “اليوم” أن الشؤون الصحية بالمنطقة أشارت إلى إلى أن عدد المحاجر بالمنطقة، 9 محاجر، مخصصة للعائدين من الدول الموبوءة، والمخالطين.

وأكدت أن جميع الحالات التي تم السماح لها بالخروج من المحجر، استكملوا الإجراءات الطبية، والفحوصات المطلوبة، وسط متابعة من كوادر طبية متكاملة، من أطباء، وأخصائيين، وممرضين.

وأوضحت أن هناك كشف يومي للمقيمين في الفندق المخصص للحجر الصحي، مشيرة إلى توفير كافة الخدمات للنزلاء في المحاجر.

وتعمل وزارة الصحة مع النزلاء في الجانبين الاجتماعي والنفسي، وتتم توعيتهم عبر الشاشات الداخلية في المحاجر، ومن خلال التواصل معهم عبر رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية.