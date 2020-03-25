الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بعد التأكد من سلامتهم.. خروج 270 نزيلاً من الحجر الصحي بـ«الشرقية»

بعد التأكد من سلامتهم.. خروج 270 نزيلاً من الحجر الصحي بـ«الشرقية»
0

واصل- الشرقية

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، خروج 270 نزيلاً من المتواجدين في المحجر بالمنطقة، من العائدين من الدول الموبوءة بفيروس “كورونا” المستجد، والمخالطين، بعد التأكد من سلامتهم.

وأفادت صحيفة “اليوم” أن الشؤون الصحية بالمنطقة أشارت إلى إلى أن عدد المحاجر بالمنطقة، 9 محاجر، مخصصة للعائدين من الدول الموبوءة، والمخالطين.

وأكدت أن جميع الحالات التي تم السماح لها بالخروج من المحجر، استكملوا الإجراءات الطبية، والفحوصات المطلوبة، وسط متابعة من كوادر طبية متكاملة، من أطباء، وأخصائيين، وممرضين.

وأوضحت أن هناك كشف يومي للمقيمين في الفندق المخصص للحجر الصحي، مشيرة إلى توفير كافة الخدمات للنزلاء في المحاجر.

وتعمل وزارة الصحة مع النزلاء في الجانبين الاجتماعي والنفسي، وتتم توعيتهم عبر الشاشات الداخلية في المحاجر، ومن خلال التواصل معهم عبر رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية.

مواد ذات صلة

«العزل حماية وحصانة».. الهدي النبوي للتعامل مع الأمراض المعدية (فيديو)

«العزل حماية وحصانة».. الهدي النبوي للتعامل مع الأمراض المعدية (فيديو)

إصابة ولي العهد البريطاني بفيروس «كورونا»

إصابة ولي العهد البريطاني بفيروس «كورونا»

الصحة العمانية: ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا لـ99 حالة

الصحة العمانية: ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا لـ99 حالة

«خادم الحرمين» يوافق على 5 إجراءات جديدة للحد من انتشار «فيروس كورونا»

«خادم الحرمين» يوافق على 5 إجراءات جديدة للحد من انتشار «فيروس كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>