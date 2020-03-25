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بالفيديو.. «الخضيري» يوضح الإجراءات المتبعة حال مخالطة مصاب بـ«كورونا»

بالفيديو.. «الخضيري» يوضح الإجراءات المتبعة حال مخالطة مصاب بـ«كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، أنه في حال تمت المخالطة مع مصاب بفيروس كورونا فعلى الإنسان أن يضع كمامة على وجهه، ويغسل يديه، ولا يلامس الأشياء التي لمسها المصاب.

وقال الدكتور “الخضيري” في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “إن الدولة ضحّت بالكثير من أجلنا، وبقي دورنا بالتزام بيوتنا ومكاننا، وعدم الخروج أبدًا، لكي تنكسر وتنقطع سلسلة الإمدادات البشرية للفيروس. داعيًا إلى الابتعاد عن أي مخالطة أو خروج لكي لا نكون نحن وقود انتشاره”.

وكشف أن الفيروس لا ينتقل بالهواء، ولا بالملابس، ولا البضائع، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن منظمة الصحة العالمية توضح أن الفيروس لا ينتقل عبر الحيوانات الأليفة، ولا ينتقل في المسابح التي تستخدم الكلور، ولا ينتقل في الطرود البريدية. وبالنسبة لمدة بقائه على الأسطح فلا تزال تحت البحث، والأهم غسلها بالماء والصابون، أو الكلور، أو الكحول.

وحذَّر من أن الهلع ونشر الخوف أحد أسباب ضعف مناعة الإنسان، فتهاجمه أمراض كثيرة، كانت كامنة وغير نشطة.

 

 

 

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