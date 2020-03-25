بالفيديو.. المفتي: الالتزام بقرار إغلاق المساجد هو واجب شرعي لمنع انتشار كورونا

تواصل- فريق التحرير:

أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، إن الالتزام بقرار إغلاق الحرمين الشريفين والمساجد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد هو واجب شرعي.

وأشار آل الشيخ خلال مداخلة مع برنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، إلى أن قرار إغلاق المساجد ومنع الصلاة فيها هو أمر مؤقت واتخذ من باب الحماية وتجنب انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن وزير الصحة عرض عليه إيقاف صلوات الجماعة وصلاة الجمعة لمواجهة انتشار العدوى.

ووجّه نصيحة للجميع بضرورة الإيمان بالقضاء والقدر واللجوء إلى الله تعالى والاستغفار والتوبة النصوحة، كما شكر وزارتي الصحة والداخلية على الجهود التي تبذلانها لمواجهة فيروس كورونا.