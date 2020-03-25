«صحة المدينة» توضح إجراءات دفن المقيم الأفغاني المتوفى متأثراً بفيروس كورونا

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أوضحت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، طريقة دفن المقيم الأفغاني الذي توفي بسبب فيروس كورونا، مؤكدة أن ذلك سيتم وفق عملية إجراءات وقائية تتم من قبل الجهات المعنية حسب الإجراءات النظامية المتبعة من جهات الاختصاص في حالة وفاة المقيمين.

وكشف المتحدث الإعلامي لصحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق لـ”عكاظ” تفاصيل وفاة المقيم الأفغاني بسبب فيروس كورونا، حيث أشار إلى أن المتوفى حضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى أُحد و تم إجراء التحاليل المخبرية له، لكن حضوره جاء متأخرا وفي حالة صحية سيئة وتدهورت سريعا.

وأكد أبو عنق أن الطاقم الطبي قدم له جميع الخدمات الطبية اللازمة، وتم بعد ذلك إجراءات تقصي وحصر جميع المخالطين له وعمل إجراءات الفحوصات اللازمة لهم، وهناك إجراءات احترازية ووقائية على دقة عالية في المستشفى ويتم تطبيق الإجراءات الوقائية لتجنب انتقال الفيروس للممارسين الصحيين.