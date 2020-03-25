الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا لمكافحة كورونا

تواصل – واس:

شدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسون، على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش للأطراف المتحاربة في جميع أنحاء العالم إلى وقف فوري لإطلاق النار لتمكين الأسرة البشرية من مواجهة العدو الفيروسي المشترك.

وطالب بيدرسون، في بيان صادر اليوم بوقف كامل وفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا لإتاحة جهد شامل لمواجهة فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وحذر المبعوث الأممي من أن السوريين تحديدا معرضون بشدة لفيروس كـوفيد-19، لأن الكثير من “مرافق الرعاية الصحية تعرضت للدمار أو للتدهور الشديد وأن هناك نقص في المعدات الطبية الأساسية وفي العاملين في مجال الصحة، مشيرا إلى حياة النازحين ‏واللاجئين، وممن هم رهن الاحتجاز، والمختطفين، في ظروف خطيرة جدا.