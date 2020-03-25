مشرف «صحيفة تواصل» يتحدث عن مبادرة «صحتنا في منازلنا» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العريدي، المشرف العام على صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أن مبادرة ” صحتنا في منازلنا”، جاءت استشعارا بالمسؤولية الاجتماعية وإيمانا من صحيفة “تواصل” بأهمية التوعية للوقاية من كورونا.

وقال “العريدي” خلال مداخلته مع برنامج أخباركم على قناة المجد: “من هنا انطلقت مبادرتنا عبر الوسم المخصص لذلك وهو “#صحتنا_في_منازلنا”، والتي تهدف إلى تفعيل الوعي المجتمعي وإبراز التجارب المميزة في المنازل وكذلك الإسهام مع الأسر في وضع البرامج المناسبة للاستفادة من أوقات الشباب والفتيات بما يعود عليهم بالنفع ويساعد على بقائهم في المنازل والمحافظة على وقتهم وصحتهم في نفس الوقت”.

وأضاف “من المتوقع أن يشاركنا في هذه المبادرة عدد من المؤسسات المجتمعية والدعوية، وكذلك عدد من مؤسسات القطاع الخاص التي لديها وعي كامل بأهمية المشاركة والمساهمة في الوقاية من هذا الوباء، وسيتم الإعلان عن جميع الجهات المشاركة مع بداية انطلاق المبادرة فعليا خلال فترة قريبة بإذن الله تعالى”.

ولفت المشرف العام على صحيفة تواصل، إلى أن هذه المبادرة مفتوحة للجميع، وتحقق أهدافها بإذن الله بتفاعلهم معها، والمستهدف هم المواطنون والمقيمون بمختلف فئاتهم، وقد يبرز فيها دور النخب في المجالات الصحية والتنموية والاجتماعية ليستفيد المجتمع من هذه التجارب.

وبين “العريدي” آلية استقبال المشاركات بقوله: “يتم استقبالها عبر الإيميل المخصص لذلك في الصحيفة وكذلك الواتساب، لاستقبال مشاركات النخب، أما ما يصل من القراء فتكون مشاركتهم عبر رصد الفريق المكلف بالمبادرة للمشاركات المميزة في وسم “صحتنا في منازلنا”، وذلك لنشر التجارب الإيجابية واستثمار الأوقات في المنازل عن طريق تغريدة أو صورة أو فيديو، وسيتم العمل على توظيفها بشكل صحيح بما يسهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة.

يذكر أن صحيفة “تواصل” الإلكترونية أطلقت، الخميس، مبادرة مجتمعية بعنوان “صحتنا في منازلنا” استشعارا منها بالمسؤولية المجتمعية وإيمانا بأهمية التوعية للوقاية من فيروس كورونا وإبراز تجارب المميزة في المنازل والمساهمة في وضع البرامج المميزة للأسر التي تحافظ على صحتهم واستثمار أوقاتهم بالنفع خلال بقائهم في المنازل ومشاركة ونشر الأخبار الإيجابية.