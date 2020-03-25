الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مشرف «صحيفة تواصل» يتحدث عن مبادرة «صحتنا في منازلنا» (فيديو)

مشرف «صحيفة تواصل» يتحدث عن مبادرة «صحتنا في منازلنا» (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العريدي، المشرف العام على صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أن مبادرة ” صحتنا في منازلنا”، جاءت استشعارا بالمسؤولية الاجتماعية وإيمانا من صحيفة “تواصل” بأهمية التوعية للوقاية من كورونا.

وقال “العريدي” خلال مداخلته مع برنامج أخباركم على قناة المجد: “من هنا انطلقت مبادرتنا عبر الوسم المخصص لذلك وهو “#صحتنا_في_منازلنا”، والتي تهدف إلى تفعيل الوعي المجتمعي وإبراز التجارب المميزة في المنازل وكذلك الإسهام مع الأسر في وضع البرامج المناسبة للاستفادة من أوقات الشباب والفتيات بما يعود عليهم بالنفع ويساعد على بقائهم في المنازل والمحافظة على وقتهم وصحتهم في نفس الوقت”.

وأضاف “من المتوقع أن يشاركنا في هذه المبادرة عدد من المؤسسات المجتمعية والدعوية، وكذلك عدد من مؤسسات القطاع الخاص التي لديها وعي كامل بأهمية المشاركة والمساهمة في الوقاية من هذا الوباء، وسيتم الإعلان عن جميع الجهات المشاركة مع بداية انطلاق المبادرة فعليا خلال فترة قريبة بإذن الله تعالى”.

ولفت المشرف العام على صحيفة تواصل، إلى أن هذه المبادرة مفتوحة للجميع، وتحقق أهدافها بإذن الله بتفاعلهم معها، والمستهدف هم المواطنون والمقيمون بمختلف فئاتهم، وقد يبرز فيها دور النخب في المجالات الصحية والتنموية والاجتماعية ليستفيد المجتمع من هذه التجارب.

وبين “العريدي” آلية استقبال المشاركات بقوله: “يتم استقبالها عبر الإيميل المخصص لذلك في الصحيفة وكذلك الواتساب، لاستقبال مشاركات النخب، أما ما يصل من القراء فتكون مشاركتهم عبر رصد الفريق المكلف بالمبادرة للمشاركات المميزة في وسم “صحتنا في منازلنا”، وذلك لنشر التجارب الإيجابية واستثمار الأوقات في المنازل عن طريق تغريدة أو صورة أو فيديو، وسيتم العمل على توظيفها بشكل صحيح بما يسهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة.

يذكر أن صحيفة “تواصل” الإلكترونية أطلقت، الخميس، مبادرة مجتمعية بعنوان “صحتنا في منازلنا” استشعارا منها بالمسؤولية المجتمعية وإيمانا بأهمية التوعية للوقاية من فيروس كورونا وإبراز تجارب المميزة في المنازل والمساهمة في وضع البرامج المميزة للأسر التي تحافظ على صحتهم واستثمار أوقاتهم بالنفع خلال بقائهم في المنازل ومشاركة ونشر الأخبار الإيجابية.

 

مواد ذات صلة

7 نصائح تخص الملابس تحميك من «كورونا»

7 نصائح تخص الملابس تحميك من «كورونا»

الأمن العام يحرر عقوبات فورية ضد مخالفي «منع التجول».. ويؤكد: لا تهاون (فيديو)

الأمن العام يحرر عقوبات فورية ضد مخالفي «منع التجول».. ويؤكد: لا تهاون (فيديو)

حرصا على سلامتهم.. سفارة المملكة في فرنسا توجه رسالة مهمة للمواطنين

حرصا على سلامتهم.. سفارة المملكة في فرنسا توجه رسالة مهمة للمواطنين

الإمارات: شفاء 4 حالات وتسجيل 50 حالة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات: شفاء 4 حالات وتسجيل 50 حالة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>