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الأمن العام يحرر عقوبات فورية ضد مخالفي «منع التجول».. ويؤكد: لا تهاون (فيديو)

الأمن العام يحرر عقوبات فورية ضد مخالفي «منع التجول».. ويؤكد: لا تهاون (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

شدد الأمن العام، أنه لا يوجد أي تهاون في تحرير العقوبة الفورية بحق كل متجاوز لقرار منع التجول خلال الساعات المقررة من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

ووثق الأمن العام من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، تحرير العديد من المخالفات بحق مخالفي قرار منع التجول.

وقال أحد قيادات الأمن خلال المقطع، إن الهدف من قرار منع التجول هو ضمان سلامة المواطن والمقيم، وضمان صحته وصحة عائلته.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في وقت سابق، أن من يخالف أمر منع التجول يُعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.

 

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