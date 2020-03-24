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«النيابة» تتوعد مخالفي «منع التجول» بعقوبات قاسية.. 5 سنوات سجن و3 ملايين غرامة

«النيابة» تتوعد مخالفي «منع التجول» بعقوبات قاسية.. 5 سنوات سجن و3 ملايين غرامة
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة المتورطين في إنتاج مقاطع فيديو أو مواد تخالف أو تحرض ضد قرار منع التجول في المملكة، والذي يستهدف الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وأضافت أنه يُعاقب مرتكب هذه الجريمة طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى ٣ ملايين ريال، دون أن تطال المُساءلة للمُبلغين.

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