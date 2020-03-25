7 نصائح تخص الملابس تحميك من «كورونا»

تواصل – وكالات:

أوضحت الإرشادات الرسمية التي أصدرتها لجنة الصحة الوطنية في الصين، أن فيروس كورونا المستجد، لا يمكن أن يعيش إذا تعرض لدرجة حرارة 56 مئوية لمدة تزيد عن 30 دقيقة.

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة لي لي الباحثة في الذكاء الإكلينكي والطبية العامة “أنه ينصح بغسل الملابس عند درجة حرارة عالية تبلغ 60 درجة مئوية، لمدة تزيد عن 30 دقيقة للقضاء على الفيروسات”.

وأضافت عادة ما تولد مجففات الملابس عند الغسيل على حرارة عالية درجة حرارة تصل إلى 68 درجة مئوية. لذلك، ووفقاً للتوصيات التي قدمها مسؤولو الصحة، فإن 30 دقيقة أو أكثر ستساعد أيضاً في قتل الفيروس، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وفيما يلي مجموعة من النصائح لتجنب التقاط العدوى بفيروس كورونا من الملابس:

1- عند العودة من الخارج، ينصح بخلع كامل الملابس والأحذية وغسلها على الفور، كذلك ينصح بتشغيل الغسالة على دورة غسيل فارغة وبدرجة حرارة عالية من وقت لآخر.

2- خصص ملابس محددة للخروج من المنزل عند الضرورة، ولا تستخدم الملابس الرياضية التي يمكن أن ترتديها في المنزل.

3- عزل ملابسك عن ملابس الآخرين في المنزل، لتقليل احتمال نقل العدوى.

4- تجفيف الملابس تحت أشعة الشمس إذا كان الجو صحواً، وعدم تركها لوقت طويل في الهواء الطلق.

5- تجنب إرسال ملابسك إلى محلات غسل الملابس طوال فترة انتشار فيروس كورونا.

6- كوي الملابس بعد تجفيفها يساعد أيضاً في قتل الفيروسات بسبب الحرارة العالية.

7- تشغيل الغسالة على دورة غسيل فارغة وبدرجة حرارة عالية من وقت لآخر.