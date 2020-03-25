الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بعد تطبيق الإجراءت الاحترازية.. استخدام البيانات يقفز 33% و5 تطبيقات الأكثر استهلاكاً

بعد تطبيق الإجراءت الاحترازية.. استخدام البيانات يقفز 33% و5 تطبيقات الأكثر استهلاكاً
0

تواصل – واس:

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن مؤشرات خدمات الاتصالات وزيادة في استخدام الإنترنت المتنقل والثابت في المملكة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد، حيث ارتفع معدل الاستهلاك اليومي للبيانات على شبكات الإنترنت المتنقل والثابت في المملكة بنسبة 33% عن متوسط شهر فبراير الماضي.

وأوضحت الهيئة، أن المؤشرات لأعلى خمس تطبيقات استهلاكاً للبيانات أظرهت أن منصة “يوتيوب” تتصدر أكثر منصات المحتوى استهلاكاً للبيانات بنسبة تقدر بـ 22.5% من إجمالي استهلاك البيانات اليومي بالمملكة، تلتها منصة “فيسبوك” بنسبة 8.1%، وجاء “بلايستيشن” في المرتبة الثالثة بنسبة 7.8%.

فيما احتلت منصة “سناب شات” المركز الرابع بما يعادل نسبة 7.6% من إجمالي استهلاك البيانات، وجاء في المركز الخامس لأكثر التطبيقات الأكثر استهلاكاً للبيانات منصة “نتفلكس” بنسبة 6.2%.

يذكر أن هذه الزيادة في استهلاك البيانات تأتي نتيجة لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت في المملكة خلال هذه الفترة التي تشهد تطبيق العديد من التدابير الاحترازية في مقدمتها العمل عن بُعد، والتعليم عن بُعد، وإنهاء الأعمال في القطاعين الخاص والعام عبر الخدمات الإلكترونية.

مواد ذات صلة

متحدث الصحة: المملكة لم تسجل أي وفاة بكورونا.. ورصدنا 51 إصابة جديدة

متحدث الصحة: المملكة لم تسجل أي وفاة بكورونا.. ورصدنا 51 إصابة جديدة

تنبيه مهم من «هيئة الاتصالات» للمستفيدين بشأن الخدمات البريدية

تنبيه مهم من «هيئة الاتصالات» للمستفيدين بشأن الخدمات البريدية

«هيئة الاتصالات» تطالب مقدمي خدمات الاتصالات والبريد بتفعيل الأدوات الرقمية

«هيئة الاتصالات» تطالب مقدمي خدمات الاتصالات والبريد بتفعيل الأدوات الرقمية

تسلم ترخيص تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء لشركتين

تسلم ترخيص تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء لشركتين

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة