حرصا على سلامتهم.. سفارة المملكة في فرنسا توجه رسالة مهمة للمواطنين

تواصل – واس:

أهابت سفارة المملكة لدى فرنسا بالمواطنين المتواجدين على الأراضي الفرنسية بالالتزام بالبقاء في المنازل وتطبيق شروط ولوائح قانون الطوارئ الصحي الفرنسي عند الخروج حرصاً على سلامتهم.

ونصحت السفارة المواطنين بضرورة الحد من الخروج لممارسة الرياضة واقتصارها على مرة واحدة في اليوم، لمدة ساعة كاملة، وأن لا تتجاوز مسافة كيلو واحد من مقر السكن، كذلك الحد من الزيارات الطبية واقتصارها على الحالات الطارئة.

وأشارت إلى أن السلطات بفرنسا رفعت قيمة الغرامة المالية لتصل إلى 135 يورو، ويمكن زيادتها إلى 375 يورو وحتى 1500 يورو في حالة تكرر المخالفة.

ودعت السفارة المواطنين للرد على استفساراتهم أو في الحالات الطارئة إلى التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة على الأرقام التالية (0033673656324 – 0033626238195) .