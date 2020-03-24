كورونا تضرب أمريكا.. أرقام مفزعة لحالات الوفاة والإصابة

تواصل – وكالات:

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، أرقامًا مفزعة لضحايا ومصابي فيروس كورونا المستجد.

ووفق آخر إحصائية أمريكية، لحالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا، سجلت الولايات المتحدة 44 ألفًا و183 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 544 حالة.

وتمثل هذه الإحصائية إجمالي الحالات المسجلة لدى الولايات المتحدة المصابة بمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي بسبب فيروس كورونا المستجد حتى يوم الإثنين مقارنة مع الرقم الذي أعلنته في اليوم السابق.

وشملت الحالات المسجلة جميع الولايات الأمريكية الخمسين ومقاطعة كولومبيا.

وحتى اليوم الثلاثاء، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد ما لا يقل عن 392 ألف حالة إصابة مؤكدة في جميع أنحاء العالم، بينما توفي أكثر من 17154 شخص جراء الفيروس نفسه، فيما تعافى منه حوالي 103 ألف شخص.

وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن أول100 ألف حالة استغرقت 67 يوما للظهور، في حين أن آخر 100 ألف حالة حدثت خلال 4 أيام فقط، غير أنه أضاف قائلا “لسنا متفرجين عاجزين”.