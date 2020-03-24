رسمياً.. «التعليم» تؤكد موعد الاختبارات النهائية لطلاب المدارس

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت متحدثة وزارة التعليم، ابتسام الشهري، الموعد الرسمي للاختبارات النهائية لطلاب وطالبات المدارس.

وقالت “الشهري”: “الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات المدارس في موعدها بشهر رمضان، وفي حال أي مستجدات سيتم الإعلان عنها في حينه”.

وأشارت إلى أن ذلك الموعد هو المقرر حتى الآن وستحرص الوزارة على ذلك مالم يجد أي أمر آخر.