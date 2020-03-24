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رسمياً.. «التعليم» تؤكد موعد الاختبارات النهائية لطلاب المدارس

رسمياً.. «التعليم» تؤكد موعد الاختبارات النهائية لطلاب المدارس
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت متحدثة وزارة التعليم، ابتسام الشهري، الموعد الرسمي للاختبارات النهائية لطلاب وطالبات المدارس.

وقالت “الشهري”: “الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات المدارس في موعدها بشهر رمضان، وفي حال أي مستجدات سيتم الإعلان عنها في حينه”.

وأشارت إلى أن ذلك الموعد هو المقرر حتى الآن وستحرص الوزارة على ذلك مالم يجد أي أمر آخر.

 

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    السلام عليكم
    أنا أقترح إيقاف التعليم هذي السنة نهائيا لأنه لا أحد يتمنى فقدان أحد أبنائه من أجل سنة واحدة بدري عليهم الحياة طويلة بإذن الله ومو مشكلة يتأخروا سنة بس المشكلة إنك تفقد إبنك لا سمح الله.
    الرجاء من الجميع التفكير بعقل العالم كله خايف لأنه حتى الآن لم يستطيعوا إبتكار علاج لهذا الفايروس وأنتم خايفين إنكم تتأخروا سنة من عمركم لا تستعجلوا يا أخواني وأبنائي الأعزاء كل واحد سيأخذ نصيبه من الدنيا بإذن الله وشكرآ.

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