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الإمارات: شفاء 4 حالات وتسجيل 50 حالة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات: شفاء 4 حالات وتسجيل 50 حالة جديدة بفيروس كورونا
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تواصل – واس:

أعلنت  الإمارات، الثلاثاء، شفاء أربع حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى رصد 50 حالة إصابة جديدة بالمرض.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنها رصدت 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 248 حالة.

وأشارت إلى أن عملية الرصد تمت من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، ومن خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج

وأكدت الوزارة شفاء 4 حالات جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراضه بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 45 حالة.

وحتى اليوم الثلاثاء، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد ما لا يقل عن 392 ألف حالة إصابة مؤكدة في جميع أنحاء العالم، بينما توفي أكثر من 17154 شخص جراء الفيروس نفسه، فيما تعافى منه حوالي 103 ألف شخص.

وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن أول 100 ألف حالة استغرقت 67 يوما للظهور، في حين أن آخر 100 ألف حالة حدثت خلال 4 أيام فقط، غير أنه أضاف قائلا “لسنا متفرجين عاجزين”.

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