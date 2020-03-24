أوقات محددة بمراكز التسوق.. مبادرة من أمانة الرياض لدعم كبار السن والمعاقين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض، تحديد أوقات يمكن خلالها لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة التسوق دون زحام، وذلك بالتعاون مع بعض الأسواق الغذائية الكبيرة بالعاصمة.

وأشارت الأمانة، في بيان لها، إلى أن ذلك يأتي ضمن إجراءاتها الاحترازية من فيروس كورونا، موضحة أنه تم التعاون مع أسواق: لولو هايبر لجميع الفروع، والسدحان فرع شارع شبرا مع عائشة، ونستو لفروعها بقطار مول والبطحاء والملز، والدانوب بفروع حياة مول وبانوراما مول وقرطبة والتخصصي، وكذلك سبار بحي المونسية.

وتابعت أمانة الرياض أنه تم تخصص أوقات من الساعة 6 صباحاً حتى الثامنة، عدا لولو هايبر من الساعة 7 صباحاً حتى التاسعة صباحاً؛ وذلك لتسوق الفئة المحددة فقط في المتاجر المعلنة؛ خدمة لهم ولتجنيبهم أي زحام قد يهدد سلامتهم.

وتأتي هذه المبادرة من أمانة منطقة الرياض لتجنيب كبار السن وذوي الإعاقة الازدحام في الأسواق الكبيرة، خاصة مع بدء تطبيق قرار منع التجول بمختلف المناطق في المملكة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.