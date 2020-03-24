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نداء عاجل من محافظ بلجرشي بعد واقعة «البصق» بالسوق التجاري 

نداء عاجل من محافظ بلجرشي بعد واقعة «البصق» بالسوق التجاري 
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تواصل – فريق التحرير:

وجه محافظ بلجرشي غلاب غالب أبو خشيم، نداء عاجلاً لبعض سكان المحافظة، بالتوجه إلى أقرب مركز صحي للاطئمنان على سلامتهم؛ بعد قيام وافد يشتبه في إصابته بفيروس كورونا بالبصق على عربات التسوق، الجمعة الماضي.

وقال أبو خشيم، في مداخلة هاتفية مع فضائية روتانا خليجية، إن الجهات الأمنية تبحث في واقعة البصق، مشيرًا إلى إغلاق مركز التسوق.

وأشار إلى توجيه المحافظة نداءً لمتسوقي أحد المحال التجارية يوم الجمعة، من الساعة الرابعة إلى السابعة مساء، بالتوجه إلى أقرب مركز صحي كإجراء احترازي.

وأكد التشديد على الإجراءات الاحترازية، والمصارحة في إبلاغ الأهالي، بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن خطورة الوضع على خلفية انتشار فيروس كورونا.

كان المركز الإعلام للمحافظة أورد الإثنين، تنبيهًا لمتسوقي السوق التجاري الذي تم إغلاقه بالمحافظة ‏مراجعة أقرب مركز صحي للتأكد من سلامتهم، خاصة المتسوقين من الساعة الـ٤ عصرًا – الـ٧مساء من يوم الجمعة الماضي، بناء على الاشتباه في أحد الوافدين لقيامه بالبصق على عربات التسوق.

وأعلنت الجهات الأمنية، الجمعة، ضبط وافد آسيوي قام بالبصق على الأبواب والمقابض والممرات وعربات التسوق بأحد المجمعات التجارية في محافظة بلجرشي، قبل أن تحيله إلى الجهات الصحية للكشف عليه والتأكد من حالته الصحية.

 

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