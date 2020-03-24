بسبب «كورونا».. وفاة 743 مصابًا في إيطاليا خلال 24 ساعة

تواصل – وكالات:

سجّلت إيطاليا، الثلاثاء، وفاة 743 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6820.

وقالت السلطات الإيطالية إن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 69176 مصابًا، شفي منهم 8326.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “رويترز” بتسجيل نحو 400 حالة وفاة في آخر 24 ساعة بإقليم لومبارديا الإيطالي الأكثر تضررا بالفيروس.

ونقلت “رويترز” عن مصدر تأكيده أن العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة ارتفع إلى 4175.

وأظهرت أحدث الأرقام في إيطاليا أن أكثر من 6 آلاف شخص لقوا حفتهم، بسبب الإصابة بالفيروس خلال شهر واحد فقط.

وتعد إيطاليا الدولة الأكثر تضررا في العالم، مع ما يقرب من ضعف عدد الوفيات في الصين، التي ظهر الفيروس فيها العام الماضي.