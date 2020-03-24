ترامب يتجاهل «خطر كورونا» ويدرس إعادة النشاط الاقتصادي

تواصل – وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدرس فتح المجال أمام الحركة التجارية في الولايات التي أُوقفت فيها أنشطة الأعمال لإبطاء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأضاف ترامب أن المجال لو تُرك أمام الأطباء لأغلقوا العالم كله، مؤكداً أنه لن يسمح بأن يتحول توقف الأنشطة التجارية إلى مشاكل مالية طويلة المدى.

وشهد الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة القليلة الماضية هبوطاً حاداً في سوق الأسهم وفقد الكثير من الوظائف، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي للفوز بولاية رئاسية ثانية.

وحتى اليوم الثلاثاء، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد ما لا يقل عن 392 ألف حالة إصابة مؤكدة في جميع أنحاء العالم، بينما توفي أكثر من 17154 شخص جراء الفيروس نفسه، فيما تعافى منه حوالي 103 ألف شخص.

وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن أول 100 ألف حالة استغرقت 67 يوما للظهور، في حين أن آخر 100 ألف حالة حدثت خلال 4 أيام فقط، غير أنه أضاف قائلا “لسنا متفرجين عاجزين”.