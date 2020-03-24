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شاهد.. المسجد النبوي بعد تعليق الصلاة ومنع التجول

شاهد.. المسجد النبوي بعد تعليق الصلاة ومنع التجول
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تواصل – فريق التحرير:

وثقت مجموعة من الصور، المسجد النبوي الشريف بعد تطبيق قرار التعليق المؤقت للدخول والصلاة في الحرم النبوي، وقرار منع التجول، حيث أظهرت الصور الالتزام المجتمعي للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وظهر المسجد النبوي الشريف خالياً من المصلين والزوار، في حين تستمر جهود رئاسة الحرمين والجهات الأمنية والصحية في التعقيم والتنظيف.

وتطبَّق كذلك على العاملين ومنسوبي رئاسة الحرمين وأفراد الأمن والحراسات وذوي الجنائز إجراءات وقائية تشمل الفحص الطبي.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أصدر أول أمس أمرا ملكيا يقضي بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك من مساء يوم الإثنين 28 رجب 1441 هجرية الموافق 23 مارس 2020 ميلادية،

وكانت وزارة الداخلية أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يُعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.

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