عمران خان: إيران مسؤولة عن انتقال «كورونا» إلى باكستان

تواصل – واس:

حمَّل رئيس وزراء باكستان عمران خان، إيران، مسؤولية انتقال فيروس كورونا إلى بلاده.

وقال خان في تصريحات للصحفيين الباكستانيين في مكتبه الثلاثاء، إن إيران لم تُجد التعامل مع الوباء ما أدى إلى انتقاله إلى باكستان عبر الزوار العائدين من إيران.

وأشار إلى أن الحكومة الباكستانية فشلت في السيطرة على الزوار المصابين بفيروس كورونا الذين دفعتهم إيران إلى باكستان عبر الحدود.

وأضاف أن باكستان اتخذت العديد من الإجراءات منذ البداية للحد من انتشار الفيروس، وكانت حكومته على تنسيق مستمر مع الصين وإيران.

وذكر أن الحكومة الصينية تعاونت مع باكستان وقدمت المساعدة للباكستانيين الموجودين في المدن الصينية مما أدى إلى عدم دخول فيروس كورونا من الصين.

وبيّن أن باكستان كانت على اتصال مستمر مع إيران في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه لا يعلم ما الذي حدث مع الحكومة الإيرانية ما إذا كانت لا تملك الوسائل الكافية.

واستدرك بالقول “ولكن ما حدث أن آلاف الزوار الباكستانيين الذين كانوا موجودين في إيران تدفقوا نحو الحدود مع باكستان”.

وأوضح خان أن الحكومة حاولت السيطرة على الزوار عند نقطة “تفتان” الحدودية مع إيران، ولكن لكون تلك المنطقة نائية وتفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لم يتسنَّ للحكومة الباكستانية إبقاء الزوار هناك.

وأشار إلى أنه تم نقل الباكستانيين العائدين من إيران من منطقة الحدود إلى مخيمات للحجز الصحي تم إنشاؤها في عدد من المدن الباكستانية.