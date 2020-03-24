شرطة نجران تطيح بمصوّر «الأرفف الفارغة».. وتوضح حقيقة المقطع

تواصل – واس:

ألفت شرطة منطقة نجران القبض على مواطن أقدم على تصوير “أرفف فارغة” بأحد المحلات مدعيا أن هناك أزمة غذائية بخلاف الحقيقة، حيث تبين أن الأرفف الفارغة مستحدثة لغرض التوسعة.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران أنه بالإشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه المصور عددًا من الأرفف الفارغة في أحد المحلات التجارية الكبيرة، مدعياً خلوها من السلع الغذائية، ما يوحي بوجود أزمة غذائية في المنطقة، وبعد التحقق من ذلك من قبل الجهات المختصة، فقد اتضح خلاف ما زعم تماماً، وأن “الأرفف الفارغة” مستحدثة لغرض التوسعة، وخصصت كقسم جديد للمنظفات.

وأكد المتحدث أنه بفضل من الله، ثم جهود فرق البحث والتحري تم القبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجارِ استكمال الإجراءات التحقيق الأولية تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص.