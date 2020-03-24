شركة سويسرية تدرس استخدام عقار «أكتيمرا» لعلاج مرضى كورونا

تواصل – وكالات:

بدأت شركة الأدوية السويسرية “روش” المرحلة الثالثة من جمع ودراسة البيانات على مستوى العالم، والخاصة بإمكانية استخدام عقار “أكتيمرا” في علاج الالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتستهدف المرحلة الثالثة تقييم سلامة وفاعلية استخدام العقار “أكتيمرا/رو أكتميرا” الذي يحقن في الوريد، للبالغين من مرضى “كوفيد 19” ، وفق أعلى مستوى للرعاية الصحية.

يذكر أنه ليست هناك حتى الآن أي دراسات تؤكد فاعلية وسلامة استخدام أكتيمرا في علاج هذا الالتهاب الرئوي، ولم يحصل العقار على أي موافقة على استخدامه.

وقالت روش إنها تعمل حالياً على زيادة طاقتها الإنتاجية من أكتيمرا حتى تستطيع توفيره على أوسع نطاق ممكن في حال أكدت الدراسات إمكانية استخدامه في علاج المرض.

وظهر فيروس كورونا أو (كوفيد-19) في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، ومنها انتقل إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.