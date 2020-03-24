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بعد وفاة مصاب بـ«فيروس هانتا».. مخاوف من انتشار وباء جديد بالصين

بعد وفاة مصاب بـ«فيروس هانتا».. مخاوف من انتشار وباء جديد بالصين
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تواصل – وكالات:

تسبب وفاة مواطن صيني بـ”فيروس هانتا” في إثارة المخاوف عالمياً من انتشار وباء جديد على غرار وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، الذي حصد إلى الآن أرواح عشرات الآلاف من البشر في العالم.

وفي هذا السياق أوضح موقع “غلوبال تايمز” الإخباري الصيني، اليوم الثلاثاء، أنّ الشخص المصاب بفيروس هانتا، الذي ينتقل للبشر من القوارض، فقد حياته في حافلة أثناء توجهه من مقاطعة يونان (جنوب) إلى مقاطعة شاندونغ.

وأشار الموقع إلى أنّ السلطات أخضعت 31 شخصا كانوا في الحافلة للفحص الطبي، فيما تصدر وسم “Hantavirus” الترند العالمي في موقع تويتر، على خلفية المخاوف من انتشار وباء جديد.

تجدر الإشارة إلى أنّ عدوى الإصابة بـ”فيروس هانتا” يأتي عن طريق بول القوارض أو لعابها أو برازها، ولا ينتقل الفيروس من إنسان إلى إنسان آخر.

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