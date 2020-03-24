الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

للوقاية من «كورونا».. «البريد» تطلق خدمات جديدة للعملاء «عن بُعد»

للوقاية من «كورونا».. «البريد» تطلق خدمات جديدة للعملاء «عن بُعد»
0

تواصل- فريق التحرير:

أطلقت مؤسسة البريد السعودي العديد من الخدمات لعملائها لإيصال الطرود للمنازل من خلال آلية ” العمل عن بعد ” التي تم توفيرها في مختلف أنحاء المملكة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد .

وتقدم المؤسسة أعمالها عبر خدمات مميزة في إطار العمل عن بعد من خلال خدمة ” لسلامتك نوصلها لك ” التي ينفذها موظفي البريد بإيصال الطرود إلى المنازل للمحافظة على السلامة العامة في ظل مبادرة وطنية نوعية يراعى فيها اتباع جميع الإجراءات الوقائية.

ووزعت المؤسسة وضمن جهودها العديد من النشرات التوعوية اليومية الموزعة بجميع طرق التواصل سواء عبر فرق العمل أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو التعاميم للموظفين .

ومن ضمن المبادرات التي أطلقتها المؤسسة مبادرة مشاركة الأزواج فرحتهم وذلك بتسليم ” سجل الأسرة ” في مكان إقامتهم عبر العنوان الوطني بعد تنفيذ الخدمة عن طريق ” أبشر “، إضافةً لجميع الوثائق الأخرى .

وحرصت مؤسسة البريد على سلامة موظفيها ، وذلك بتطبيق العمل عن بعد التزاماً بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحفاظ على صحة الموظفين والعملاء المقدمة لهم الخدمات في أماكن تواجدهم .

 

 

 

 

 

مواد ذات صلة

تنبيه عاجل من «النقل» بشأن تطبيقات توجيه المركبات أثناء منع التجول

تنبيه عاجل من «النقل» بشأن تطبيقات توجيه المركبات أثناء منع التجول

بالفيديو.. شابان كويتيان يتنكران بـ«أكياس القمامة» لكسر حظر التجول.. ومغردون يستنكرون تصرفهم

بالفيديو.. شابان كويتيان يتنكران بـ«أكياس القمامة» لكسر حظر التجول.. ومغردون يستنكرون تصرفهم

أمر ملكي.. منع التجول بالمملكة لمدة 21 يوماً

أمر ملكي.. منع التجول بالمملكة لمدة 21 يوماً

⁧مواطن سعودي بالأردن⁩ لم يحصل على دوائه بسبب حظر التجوال⁩.. كيف تصرفت السفارة؟

⁧مواطن سعودي بالأردن⁩ لم يحصل على دوائه بسبب حظر التجوال⁩.. كيف تصرفت السفارة؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>