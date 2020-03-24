للوقاية من «كورونا».. «البريد» تطلق خدمات جديدة للعملاء «عن بُعد»

تواصل- فريق التحرير:

أطلقت مؤسسة البريد السعودي العديد من الخدمات لعملائها لإيصال الطرود للمنازل من خلال آلية ” العمل عن بعد ” التي تم توفيرها في مختلف أنحاء المملكة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد .

وتقدم المؤسسة أعمالها عبر خدمات مميزة في إطار العمل عن بعد من خلال خدمة ” لسلامتك نوصلها لك ” التي ينفذها موظفي البريد بإيصال الطرود إلى المنازل للمحافظة على السلامة العامة في ظل مبادرة وطنية نوعية يراعى فيها اتباع جميع الإجراءات الوقائية.

ووزعت المؤسسة وضمن جهودها العديد من النشرات التوعوية اليومية الموزعة بجميع طرق التواصل سواء عبر فرق العمل أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو التعاميم للموظفين .

ومن ضمن المبادرات التي أطلقتها المؤسسة مبادرة مشاركة الأزواج فرحتهم وذلك بتسليم ” سجل الأسرة ” في مكان إقامتهم عبر العنوان الوطني بعد تنفيذ الخدمة عن طريق ” أبشر “، إضافةً لجميع الوثائق الأخرى .

وحرصت مؤسسة البريد على سلامة موظفيها ، وذلك بتطبيق العمل عن بعد التزاماً بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحفاظ على صحة الموظفين والعملاء المقدمة لهم الخدمات في أماكن تواجدهم .