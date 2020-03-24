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متحدث «الداخلية» يوضح آلية التعامل مع الاستراحات والمخيمات المخالفة لـ«منع التجول» (فيديو)

متحدث «الداخلية» يوضح آلية التعامل مع الاستراحات والمخيمات المخالفة لـ«منع التجول» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم الثلاثاء، الطريقة التي تتعامل بها الجهات الأمنية مع الاستراحات والمخيمات المخالفة التي تم إغلاقها.

وأكد “الشلهوب” خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع متحدث وزارة الصحة حول مستجدات الأوضاع بشأن فيروس كورونا ومنع التجول، أنه “تم تطبيق كافة العقوبات” على الاستراحات والمخيمات المخالفة.

وأضاف متحدث الداخلية: “في البداية باشرنا قرار المنع، وطبقنا العقوبات على المخالفين للقرار بفرض غرامة في المرة الأولى 10 آلاف ريال، ثم تتضاعف في المرة الثانية، وفي المرة الثالثة السجن بمدة لا تزيد عن 20 يوماً”.

 

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