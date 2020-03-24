«الداخلية» تتوعد بفرض غرامات على المشككين في تطبيق قرار منع التجول (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

توعد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم الثلاثاء، بفرض غرامات على الذين يشككون في تطبيق قرار “منع التجول”.

ودعا “الشلهوب” خلال مؤتمر صحفي بشأن آخر مستجدات الأوضاع في المملكة، المواطنين والمقيمين إلى التصدي للشائعات.

وأضاف متحدث الداخلية: “لمسنا في (منع التجول) إلتزام عالي من قبل المواطن والمقيم وهذا يدل على إدراكهم أهمية هذا القرار”.

وأكد متحدث الداخلية أنقرار#منع_التجوليشمل التنقل بين المدن في#المملكة.