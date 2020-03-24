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«الصحة» تعلن تسجيل 205 إصابات جديدة بكورونا.. وحالة وفاة لمقيم أفغاني (فيديو)

«الصحة» تعلن تسجيل 205 إصابات جديدة بكورونا.. وحالة وفاة لمقيم أفغاني (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات الجديدة المصابة بفايروس كورونا في المملكة 205 حالات.

وأكد “العبد العالي” في مؤتمر صحفي عن آخر المستجدات لفيروس كورونا (كوفيد – 19) في المملكة، تسجيل حالة وفاة واحدة لمقيم أفغاني في المدينة المنورة.

وأضاف متحدث الصحة: إجمالي المصابين بفايروس كورونا في المملكة 767 حالة، وإجمالي الحالات التي تعافت بلغت 28 حالة.

 

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