الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بالفيديو.. مركز الملك فهد للبحوث الطبية يزف بُشرى بشأن علاج فيروس «كورونا»

بالفيديو.. مركز الملك فهد للبحوث الطبية يزف بُشرى بشأن علاج فيروس «كورونا»
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف رئيس وحدة اللقاحات بمركز الملك فهد للبحوث الطبية في جدة الدكتور أنور هاشم، أن المركز تمكّن من الوصول إلى نموذج أولي للقاح معالج لفيروس كورونا الجديد وبدأ العمل عليه منذ أسبوع.

وأكد هاشم في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنهم تمكنوا من تجهيز كمية كافية من النموذج الأولي للقاح من أجل التجارب الحيوانية، وبدأوا في هذه التجارب التي من الممكن أن تستغرق نحو شهرين للتأكد من فعالية هذا اللقاح.

وأضاف أنه من المفترض بعد نجاح التجارب الحيوانية البدء في تصنيع اللقاح لكن لا يوجد في المملكة مصانع لإنتاج مثل هذا اللقاحات، مشيراً إلى وجود تواصل دائم مع المراكز البحثية الأخرى في المملكة، للوصول إلى لقاح معالج لهذا الفيروس.

 

مواد ذات صلة

«الصحة» تعلن تسجيل 205 إصابات جديدة بكورونا.. وحالة وفاة لمقيم أفغاني (فيديو)

«الصحة» تعلن تسجيل 205 إصابات جديدة بكورونا.. وحالة وفاة لمقيم أفغاني (فيديو)

خبير اقتصادي يكشف مدى تأثر سوق العقار بفيروس كورونا

خبير اقتصادي يكشف مدى تأثر سوق العقار بفيروس كورونا

للوقاية من «كورونا».. «الطيران المدني» تُلزم شركات الشحن الجوي بهذه الاشتراطات

للوقاية من «كورونا».. «الطيران المدني» تُلزم شركات الشحن الجوي بهذه الاشتراطات

أمير نجران يوجّه بالقبض على مصور فيديو الأرفف الفارغة

أمير نجران يوجّه بالقبض على مصور فيديو الأرفف الفارغة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>