بالفيديو.. مركز الملك فهد للبحوث الطبية يزف بُشرى بشأن علاج فيروس «كورونا»

تواصل- فريق التحرير:

كشف رئيس وحدة اللقاحات بمركز الملك فهد للبحوث الطبية في جدة الدكتور أنور هاشم، أن المركز تمكّن من الوصول إلى نموذج أولي للقاح معالج لفيروس كورونا الجديد وبدأ العمل عليه منذ أسبوع.

وأكد هاشم في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنهم تمكنوا من تجهيز كمية كافية من النموذج الأولي للقاح من أجل التجارب الحيوانية، وبدأوا في هذه التجارب التي من الممكن أن تستغرق نحو شهرين للتأكد من فعالية هذا اللقاح.

وأضاف أنه من المفترض بعد نجاح التجارب الحيوانية البدء في تصنيع اللقاح لكن لا يوجد في المملكة مصانع لإنتاج مثل هذا اللقاحات، مشيراً إلى وجود تواصل دائم مع المراكز البحثية الأخرى في المملكة، للوصول إلى لقاح معالج لهذا الفيروس.