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«أمير عسير» يوجه بتنفيذ إجراء جديد على الطرق الرئيسية لمراقبة منع التجول

«أمير عسير» يوجه بتنفيذ إجراء جديد على الطرق الرئيسية لمراقبة منع التجول
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تواصل – واس:

وقف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مساء أمس على الإجراءات الأمنية لتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمنع التجول، والمحدد من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتابع سمو الأمير تركي بن طلال ميدانياً الإجراءات الأمنية لتنفيذ منع التجول، كما وقف على أعمال غرفة العمليات الأمنية التابعة لمديرية شرطة منطقة عسير، موجهاً سموه جميع المحافظين ورؤساء المراكز واللجان الأمنية الفرعية في المحافظات، بالوقوف ميدانياً وتفقد سير الإجراءات الأمنية بشكل مستمر لتنفيذ الأمر في المحافظات والمراكز.

من جانب آخر، وجه سمو أمير منطقة عسير بربط كاميرات المراقبة على الطرق الرئيسة بالمدن الحيوية في عسير، مع غرفة إدارة أزمة كورونا المشكلة بتوجيه سموه من مختلف القطاعات الحكومية بمقر الإمارة.

وشدد سموه على أهمية التزام كل مواطن ومقيم لمقتضى الأمر الكريم، وتنفيذ التعليمات الوقائية الصادرة من الجهات ذات العلاقة، مهيباً بالجميع لإتباعها والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، والبعد عن التجمعات حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

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