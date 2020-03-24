«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية متوقعة ورياح نشطة على هذه المناطق

تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرات من أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عدة بالمملكة.

وأوضحت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء، أنها تتوقع – بمشيئة الله – سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق (تبوك ،الجوف، حائل، الحدود الشمالية، نجران) كذلك على مرتفعات جازان وعسير.

وتوقعت رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .