الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

الأمن العام: مخالفات اليوم الأول لمنع التجول محدودة جداً وتم التعامل معها في حينه

الأمن العام: مخالفات اليوم الأول لمنع التجول محدودة جداً وتم التعامل معها في حينه
0

تواصل – واس:

أكد معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أن جهات الأمن العام المعنية والقطاعات المشاركة معها في جميع مناطق المملكة، باشرت تطبيق الأمر بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من أمس الاثنين من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة (21) يوماً، وما تم إعلانه من وزارة الداخلية من عقوبات بحق المخالفين له.

وأشاد بالتعاون الملموس والتجاوب الإيجابي الكبير من المواطن والمقيم في الالتزام بذلك لمنع التجمعات التي تعد سبباً مباشراً لنشر فيروس كورونا مما يدعو إلى التفاؤل بالوصول إلى النتائج المأمولة بمشيئة الله.

وأوضح معاليه أن الجهات الأمنية، قد باشرت تطبيق العقوبات بحق المخالفين، مشيراً إلى أن ما تم رصده ومباشرته من مخالفات خلال اليوم الأول لمنع التجول، تعد محدودة جداً وتم التعامل معها في حينه.

مواد ذات صلة

تحرك عاجل من «النيابة العامة» بشأن مقطع لفتاة تُحرض على مخالفة منع التجول

تحرك عاجل من «النيابة العامة» بشأن مقطع لفتاة تُحرض على مخالفة منع التجول

امرأة تخرق قرار «منع التجول».. هكذا تعامل معها رجل الأمن (فيديو)

امرأة تخرق قرار «منع التجول».. هكذا تعامل معها رجل الأمن (فيديو)

بالصور.. التزام مثالي من المواطنين والمقيمين في الرياض بقرار «منع التجول»

بالصور.. التزام مثالي من المواطنين والمقيمين في الرياض بقرار «منع التجول»

قيادي أمني يحذر: ثمن رغيف الخبز خلال منع التجول 10 آلاف ريال (فيديو)

قيادي أمني يحذر: ثمن رغيف الخبز خلال منع التجول 10 آلاف ريال (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>