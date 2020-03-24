استشاري: 80% من حالات «كورونا» لا تعاني أعراضًا شديدة

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أكد الدكتور نزار باهبري، استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، أن الإصابة بفيروس “كورونا” لا تعني نهاية العالم، مشيرًا إلى أن 80% من الحالات لا تعاني أعراضًا شديدة.

وأوضح باهبري، خلال استضافته بفضائية “العربية”، أن أعراض المرض تتشابه مع أعراض أخرى كثيرة، وحاملي الفيروس ممن لا تظهر عليهم الأعراض ينقلونه بصورة أقل ممن يحملونه؛ لذلك تأتي أهمية الحجر الصحي.

وأضاف أن 80% من الحالات لا تعاني أعراضا شديدة كأي شخص لديه مرض فيروسي، ويعيش حياة طبيعية. ووجه حديثه لحاملي الفيروس قائلاً: “إصابتك لا تعني نهاية العالم”.