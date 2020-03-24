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خبير اقتصادي يكشف مدى تأثر سوق العقار بفيروس كورونا

خبير اقتصادي يكشف مدى تأثر سوق العقار بفيروس كورونا
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تواصل- فريق التحرير:

توقع الخبير الاقتصادي عبدالله الأحمري، تأثر سوق العقارات بالمملكة بأزمة فيروس كورونا، لكنه استبعد في الوقت ذاته تعرضه لانخفاض أو هبوط كبير.

ووفقاً لـ”عكاظ” أكد الأحمري أن العقار سلعة سوقية يتأثر بجميع الأحداث الاقتصادية والسياسية، وسيكون هناك تأثير على السوق العقارية، لكن لن يصل إلى مرحلة الانهيار، إذ إن السوق بحاجة إلى المزيد من الوحدات السكنية، حتى يكون هنالك تعادل بين العرض والطلب، أما عقارات الندرة والتجارية المميزة فلن تتأثر كثيرا بنزول الأسعار مثل السكني والإداري، كما أن سوق العقار تحافظ على أسعارها .

 

 

 

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