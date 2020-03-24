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السفارة في بريطانيا تشدد على المواطنين الالتزام بتعليمات مكافحة كورونا

السفارة في بريطانيا تشدد على المواطنين الالتزام بتعليمات مكافحة كورونا
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تواصل – واس:

حثت سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة المواطنين المقيمين في المملكة المتحدة على اتباع التعليمات والإرشادات الجديدة الصادرة من الحكومة البريطانية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت السفارة في بيان لها : إنه وفقاً لإجراءات الحكومة البريطانية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والملزم تطبيقها ابتداءً من هذه الليلة, ‏يتوجب عدم مغادرة المنزل إلا لشراء الأغذية والدواء، مشيرة إلى أن المحلات التجارية الأخرى كافة ستغلق, ‏كما أنه يُمنع التجمع لأكثر من شخصين في الأماكن العامة، ومن يخالف ذلك سيتعرض للعقوبات.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن اليوم عن حزمة إجراءات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات والإصابات بالمرض خلال الأيام الماضية.

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