مصادر تكشف حقيقة منح إذن بالخروج عبر «رسالة نصية» أثناء فترة منع التجوال

تواصل- فريق التحرير:

نفت مصادر مطلعة، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب بشأن منح إذن خاص بـ”رسالة نصية” للراغبين في استثنائهم من قرار منع التجول، الصادر بأمر من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأكدت المصادر أنه لا صحة لوجود إذن لمن يرغب وذلك بالاتصال على “911 أو 999” أو أنه سيتم إرسال الإذن برسالة نصية، من خلال إبراز الرسالة للجهات الأمنية المنتشرة في شوارع العاصمة المقدسة، والتي بدورها تسمح له بالمرور وتجاوز الحظر .

وأشارت إلى أن من لديه حالة سيسمح له، ولن تحسب مخالفة، بشرط أن تكون من حالات الضرورة القصوى -بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة- وفقاً لما تحدده الجهة المختصة، يأتي هذا فيما باشرت الجهات الأمنية تطبيق منع التجول في جميع أنحاء المملكة.