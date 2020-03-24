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الهلال الأحمر: غالبية البلاغات عن الاشتباه بالإصابة بــ«كورونا» نتيجتها سلبية

الهلال الأحمر: غالبية البلاغات عن الاشتباه بالإصابة بــ«كورونا» نتيجتها سلبية
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المدير الطبي بهيئة الهلال الأحمر الدكتور مشعل العنزي أن 98% من البلاغات التي تصلهم عن اشتباه الإصابة بفيروس كورونا كانت سلبية.

وأوضح  العنزي لـبرنامج “يا هلا ” على قناة “روتانا خليجية” أنه رغم هذا إلا أنه يتم التعامل مع تلك البلاغات بجدية وحرص وذلك من باب الاحتياط وحماية للعاملين في الميدان أو المخالطين للحالة، بحيث يتم التوجه بالحالة لأقرب منشأة صحية ويتم العزل وأخذ العينات إلى حين خروجها ومن ثم ظهور النتائج التي تكون بنسبة عالية مطمئنة.

وأبان “العنزي” أن لديهم طريقتين لاستقبال البلاغات: الأولى عن طريق الاتصال على رقم 997 والثانية من خلال التطبيق الإلكتروني “أسعفني”.

وشرح المدير الطبي بهيئة الهلال الأحمر السعودي تسلسل استقبال البلاغات للاشتباه بكورونا عن طريق الاتصال الهاتفي بـ997 أو تطبيق “أسعفني” الذي يوجد على نظام (iOS) وعلى نظام (Android). ويدعم عدة لغات يصل البلاغ إلى غرفة العمليات التي تعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع، بحيث يتم الاستفسار من صاحب البلاغ عن الأعراض التي يشعر بها وبناء عليها يتم فرز أولي لها إذا كانت ثلاثة أعراض أو أكثر تعد حالة اشتباه وعند الوصول إلى مكان وجود صاحب البلاغ يتم توجيه أسئلة معينة للحالة ليتم الفرز وبعدها يتم التوجه بها إلى المنشآت الصحية التي تستقبل بلاغات كورونا للفحص والتحليل وإظهار النتائج.

 

 

 

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