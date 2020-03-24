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أول إجراء من «صحة جازان» عقب اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا

أول إجراء من «صحة جازان» عقب اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان، أنَّ الحالة المصابة بالمنطقة التي أعلنت عنها وزارة الصحة، أمس الاثنين، هي لمريض منوَّم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، أظهرت التحاليل المخبرية إيجابية الفيروس لديه، وتمَّ حصر جميع المخالطين له وحجرهم صحيًّا بأحد الفنادق في مدينة جازان.

وأضافت «صحة جازان» أنَّ جميع المخالطين الذين تمَّ حجرهم صحيًّا، سيظلون بالفندق حتى ظهور النتائج المخبرية، وفقًا لما هو متَّبع مع كل الحالات التي يثبت إيجابيتها للفيروس.

ونصحت «صحة جازان» الجميع بالبقاء في منازلهم واتباع الإجراءات الوقائية التي تصدر عن وزارة الصحة، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.

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