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للمتقاعدين.. طريقة التقدم على الوظائف عبر مؤسسة التقاعد

للمتقاعدين.. طريقة التقدم على الوظائف عبر مؤسسة التقاعد
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن طريقة تقديم المتقاعدين للحصول على وظائف تناسب خبراتهم، مشيرة إلى الخدمات والمعاملات التي يمكن إنجازها إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ردًا على أحد المستفيدين إنه في حال رغبة المتقاعد في الحصول على وظيفة خاصة، فيقدم الخبرات الخاصة لديه من خلال أيقونة خبرات في حسابك الخاص عبر المؤسسة ،وفي حال وجود وظيفة مناسبة للمتقاعد، فستقوم الجهة المعنية بالتواصل معه.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد، دعت كل عملائها للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تتيحها لإنهاء جميع خدماتهم إلكترونيًا، معلنةً إغلاق جميع فروعها حول المملكة ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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