تحرك عاجل من «النيابة العامة» بشأن مقطع لفتاة تُحرض على مخالفة منع التجول

تواصل – فريق التحرير:

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام فتاة بإنتاج مقطع فيديو مصور فيه تحرض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول.

وأضاف المصدر: أنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى لمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقاً للمواد (24،27، 28) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به؛ والقبض على المعنية فيه واستكمال الموجب النظامية بحقها.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما هو منطوي على سلوكيات مجرمة وما فيه انتهاكاً للأمر الملكي الصادر بحظر التجول والتعليمات المتعلقة به والتحريض علي عدم الالتزام بذلك وأن النيابة العامة لن تتهاون وستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.