الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بمحافظة الجوف بعد معارك مع ميليشيا الحوثي

تواصل – واس:

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم مواقع جديدة شرق مديرية الصفراء بين محافظتي مأرب والجوف اليمنيتين, بعد معارك مع المليشيا الحوثية الانقلابية.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية “إن المعارك انتهت بتحرير الجيش اليمني لمواقع جديدة في منطقة المرازة شرق الصفراء، كما تمكن الجيش من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي كانت بحوزة المليشيا”.

وأضاف المصدر أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني استهدف تجمعات وآليات للمليشيات في المنطقة، مما أسفر عن تدمير مدرعتين وسقوط العديد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما تمكن الجيش من أسر اثنين من عناصر المليشيات، وأجبروا من تبقى منها على الفرار من المنطقة.