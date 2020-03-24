الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

هاشتاق مبادرة صحيفة تواصل «صحتنا في منازلنا» يتصدر تويتر

هاشتاق مبادرة صحيفة تواصل «صحتنا في منازلنا» يتصدر تويتر
0

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق (#صحتنا_في_منازلنا) اهتمامات المغردين على موقع تويتر داخل المملكة، خلال الساعات الماضية.

و”صحتنا في منازلنا” مبادرة مجتمعية أطلقتها صحيفة تواصل الإلكترونية استشعارا منها بالمسؤولية المجتمعية وإيمانا بأهمية التوعية للوقاية من كورونا.

وتهدف “صحيفة تواصل” من المبادرة إلى:

– تفعيل الوعي المجتمعي.

– إبراز التجارب المميزة في المنازل.

– المساهمة في وضع البرامج المناسبة للأسر والتي تحافظ على صحتهم وتستثمر أوقاتهم بالنفع خلال بقائهم في المنزل.

– مشاركة ونشر الأخبار الإيجابية.

وأطلقت الصحيفة وسماً للحملة (#صحتنا_ في_منازلنا) عبر منصة تويتر ودعت قراءها للتفاعل والتعاون في نشر المبادرة عبر حساب الصحيفة الرسمي @twasulnews.

وستكون آلية استقبال المشاركات ونشرها في المبادرة كالتالي:

١- أطلقت “صحيفة تواصل” المبادرة عبر وسم #صحتنا_في_منازلنا

٢- ساهموا معنا بنشر تجاربكم في استثمار أوقات بقاء الأسر في المنازل بالتجارب النافعة عن طريق (تغريدة أو صورة أو فيديو) وتوظيفها بشكل صحيح بما يسهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعممة من الجهات المختصة.

٣- يرصد الفريق المشرف على المبادرة جميع المشاركات على وسم #صحتنا_في_منازلنا وسيتم نشر المشاركات المناسبة في صحيفة تواصل وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “مشاركات قراء تواصل” مع الإشارة الى اسم حساب المشاركة المميزة.

مواد ذات صلة

أيام عِجَاف

أيام عِجَاف

بالفيديو.. قناة المجد تبرز مبادرة صحيفة تواصل «صحتنا في منازلنا»

بالفيديو.. قناة المجد تبرز مبادرة صحيفة تواصل «صحتنا في منازلنا»

«صحيفة تواصل» تطلق مبادرة «صحتنا في منازلنا»

«صحيفة تواصل» تطلق مبادرة «صحتنا في منازلنا»

«أمانة الشرقية» توضح لـ«تواصل» ملابسات مقطع هجوم كلاب ضالة على عائلة بالدمام 

«أمانة الشرقية» توضح لـ«تواصل» ملابسات مقطع هجوم كلاب ضالة على عائلة بالدمام 

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة