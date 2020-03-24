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تعميم وزاري مهم بشأن تخفيض أعداد العاملين بالمنشآت الصناعية والتعدينية

تعميم وزاري مهم بشأن تخفيض أعداد العاملين بالمنشآت الصناعية والتعدينية
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية لجميع المنشآت الصناعية والتعدينية على وجوب الالتزام بالتوجيهات الرسمية، بتقليل أعداد العاملين بخطوط الإنتاج للحدود الضرورية الدنيا، وبما لا يتجاوز 40 % للمكاتب الإدارية التابعة للوحدات التشغيلية وذلك للقطاعات غير المستثناة، والإيقاف المباشر والتام لكل الأعمال بالمكاتب الرئيسة، وتفعيل الممارسات المثالية، لدرء انتشار الفيروس بالمخالطة والتجمعات.

وأكدت الوزارة في تعميم وجهته للمنشآت الصناعية والتعدينية، أمس الاثنين، على المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق شركائها بالقطاع الصناعي والتعديني، و”تنظر بعين التقدير والاعتزاز لكل عامل في المجال الصناعي والتعديني، لجهودهم وعطائهم، وتؤكد أن عملهم في هذه الظروف، مع أخذ الاحتياطات الصحية المطلوبة، هو استشعار للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، كما أنهم أحد قدرات وطننا العالية التي نعول عليها كثيراً للخروج من هذه المرحلة وتجاوزها إلى مرحلة أكثر إشراقا بعون الله”.

وشددت الوزارة إلى أنها ستتابع الوزارة بحزم في ذات الوقت، من خلال الهيئات التنفيذية بمنظومتها، التزام المنشآت الصناعية والتعدينية بالتوجيهات الحكومية كافة، كما ستكثف الجولات التفتيشية والرقابية لمتابعة التزام وامتثال ملاك المصانع والمنشآت للتوجيهات. وستباشر الوزارة الرفع بشكل مستمر وآني للجهات المختصة، لتطبيق العقوبات التي تصل إلى الإغلاق للمنشآت المخالفة، حماية للعاملين وأسرهم. كما دعت الوزارة العاملين كافة إلى التواصل معها عبر وسائل التواصل التالية، للإبلاغ عن أي تجاوزات يلاحظونها، عبر موقع الوزارة (هنا الرابط)، والبريد الإلكتروني info@mim.gov.sa، والهاتف: 0112831700.

وسألت الوزارة في ختام التعميم الله العلي العظيم أن يحفظ علينا أمننا ووطننا، وأن يعين الجميع على تحقيق تطلعات ولاة أمرنا في خدمة الوطن والمواطن.

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